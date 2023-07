Másnap a Vas Népében is megjelent a hír: „Elhunyt Budapesten élete 96.évében Lator László Kossuth-díjas és József Attila díjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze, a Széchenyi és Művészeti Akadémia alapító tagja.” Egy nagy ember elvesztése mindig nagy szomorúsággal jár. Jelen esetben azok számára, akik a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanítványai voltunk, hiszen Ő pályáját tanárként kezdte. Azon szerencsések közé tartoztunk, akik az 1951- 1955 gimnáziumi évek alatt a TANÁR ÚR előadásait hallgathattuk. Külön öröm volt számunkra – őrségi és hegyháti gyerekek számára –Lator tanár úr magyar órái. Nem röstellt délutánonként újra találkozni velünk, hogy a nyelvtan nehézségeivel is megismertessen bennünket.

Miután leérettségiztünk, Lator tanár úr a fővárosban költözött és más irányt vett munkássága. Életéről egyik verses kötetének borítóján így ír: „1927.november 19-én születtem Tiszasásváron. Makón érettségiztem közvetlenül a felszabadulás után. 1947-ben beiratkoztam a bölcsészetre. Húsz évesen, gyermeteg gőggel nem kevesebbet akartam, mint emberi nyelvre fordítani a mindenséget,…. Kétségbeesett verseket írtam, riadalmaim tehetetlen rabjaként. 1951-ben Körmendre kerültem tanárnak, s ott a világ újra emberi arccal tekintett rám. Szenvedélyesen tanítottam, talán neveltem is …” „1955-től az Európa Könyvkiadónál dolgozom.”

E sorok is méltán bizonyítják Körmend és tanítványai iránti szeretetét. Érettségi után elváltak útjaink. Lator László irodalmi munkássága csak ezután következett. Teljes erővel veti bele magát az irodalmi életbe. Számtalan nyelvről fordít, verseket ír, esszéi jelennek meg. Közben közéleti szerepléseket is vállal. Többször meghívtuk író-olvasó találkozóra, amit szívesen vállalt. Óriási népszerűségre tett szert, mikor Mészöly Dezsővel és Gyurkovits Tiborral elindították a „Lyukasóra” című műsort.

Közreműködésével kíváló színművészek előadásában ismerhette meg a nézőközönség a világirodalom több klasszikus versét. Tanított a Színművészeti Főiskolán is. Örömmel és nagy szakértelemmel segítette a kezdő költőket is. Lukácsy Sándor színművész verses kötetének megjelenésekor említést is tesz erről. Bár messze került szülőföldjétől, de az Őrséget és Körmend környékét is szívébe zárta. Ispánkra épített házat, ahol a nyarak nagy részét töltötte. Itt fogadta irodalmi kortársait, valamint a volt körmendi diákjait is. Örömmel beszélgetett velünk, érdeklődött sorsunk felől.

Érettségi találkozóink mindegyikén részt vett, csak a 60. találkozóról kért felmentést! Tanítványai iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindannyiunkat személyesen ismert! Érdemei elismeréseként a fentebb említetteken kívül számtalan magas rangú kitüntetés birtokosa. Közülük csak néhányat említve: 2008 Rotary díj, 2009 Príma díj, 2012 Magyar Érdemrend Középkeresztje, 2022 A Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal. Mi, tanítványai azonban a Kossuth-díjára voltunk büszkék, hiszen kevesen mondhatták el, hogy Kossuth díjas magyar tanáruk volt.

Kedves TANÁR ÚR!

A Tőled a kapott tudást megőrizve fájó szívvel búcsúzunk, de az emlékeinkben megtartunk.

Nyugodjál békében!

A volt tanítványok nevében:

Papp Gyula

nyugalmazott könyvtárigazgató