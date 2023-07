Új feladatokkal is meg kell küzdenie a rendőrségnek a „megszokott” bűncselekmények felderítésén túl. Az embercsempészek üldözése mellett a kiberbűnözés kiemelt feladat lett. Vas vármegye a közrend és közbiztonság terén országos viszonylatban is jól teljesít, ám a közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények és jogsértések száma nálunk magasabb, mint a hasonló adottságú és nagyságú vármegyékben. Dr. Pilisi Gábor, Vas Vármegyei rendőrfőkapitány szerint a vármegye kedvező földrajzi fekvése is oka lehet annak, hogy kevesebb az erőszakos bűncselekmény, a közlekedésben pedig az utak túlzsúfoltsága is okozza azt, hogy több a közlekedési baleset, a gyalogosgázolás és más közúti bűncselekmény.

- A traffiboxok kihelyezése ezen a rossz helyzeten változtathat, a két darab, már működő eszköz mellett egy harmadikat is felszerelnek a közeljövőben a Kámont Oladdal összekötő út mellett – tette hozzá a főkapitány. Az elmúlt tíz év mérlegét tekintve a bűnelkövetések száma megfeleződött, ma már 4000-nél kevesebb eset történik vármegye szerte, a felderítések száma pedig kiemelkedően jó, még a lopások esetében is 50 százalék feletti az arány. Beszédes az az adat is, hogy a vármegye 216 települése közül 204 községben nem történt húsznál több bűncselekmény.