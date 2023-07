Rozmann Balázs, az egyik szombathelyi nyugdíjas szövetkezet területi vezetője elmondta: bár a nyugdíjas foglalkoztatásban Magyarországon még az EU-s átlag alatt vagyunk, egyre több idősödő ember érez arra hajlandóságot, hogy ilyen formán töltse aktívan a nyugdíjas éveit. A foglalkoztatók közül sokan még nem rugalmasak az atipikus foglalkoztatási formákat (csak délelőttös vagy délutános műszak, 4-6 órás munkaidő) illetően, de egyre nagyobb nyitottság tapasztalható a részükről is. - Amelyik cég hajlik arra, hogy kicsit rugalmasabban kezelje a munkaerő igényét vagy -felhasználását, annak sokkal előbb megoldódik a munkaerő problémája. Egyelőre még nem mindig könnyű a HR-esekkel és cégvezetőkkel megérteni, hogy ez lesz a jövő – fogalmazott a szakember.

A Rozmann Balázs vezette iroda jelenleg havi szinten több mint száz nyugdíjast közvetít ki partnereikhez, többnyire rugalmas munkabeosztással. Hölgyek és férfiak egyaránt fogékonyak a munkára. Tapasztalataik szerint a hölgyek többsége a negyven év munkaviszony lejárta után vonult nyugdíjba, és aztán tért vissza a munkába, míg a férfiak a nyugdíjkorhatár elérését követően, öregségi nyugdíjasként keresik fel a szövetkezeteteket. - Egyre több nyugdíjas munkavállaló keres munkalehetőséget, sőt, nálunk már arra is volt példa, hogy egy komplett nyugdíjas klub fordult hozzánk, hogy dolgozni szeretnének – mondta el Rozmann Balázs.

Forrás: Szendi Péter

Arra is kitért, milyen munkákat végeznek szívesen a nyugdíjasok: népszerűek a körükben a könnyű fizikai munkák, mint például a kasszázás vagy a gyorséttermi munka, de a hölgyek nagyon szeretik a takarítói és kertészeti munkákat is. Emellett minőségellenőrzéssel és irodai szakmunkákkal – könyvelés, mérnöki munkák, HR-es feladatok – is foglalkoznak. - Nem feltétlenül látjuk jelenleg azt a fiatal utánpótlást, akikben meglenne az a tapasztalat és tudás, amivel azonnal hasonló kvalitásokkal állnának munkába az adott munkakörökben. Éppen ezért is nyúl egyre több cég a tapasztaltabb munkavállalók után – tette hozzá.

Amellett, hogy a társadalom számára is hasznosan töltik el szabadidejüket, szép nyugdíj kiegészítést is kereshetnek: a bérükből 15 százalékos SZJA-t vonnak le, 1334 Ft/óra a minimálbér, de minden foglalkoztató már többet fizet ki ennél számukra. A bérezés jellemzően 1500-1600 forint és attól felfele mozog, ami ezen felül még további juttatásokkal és pótlékokkal is kiegészül – tudtuk meg. A szakember hozzáteszi: aki szeretne, akár egész hónapban is dolgozhat, ám vannak olyanok is, akik kikapcsolódásképp járnak dolgozni heti két-három napon.

Megkérdeztünk egy nyugdíjas szövetkezeti tagot arról, őt mi terelte vissza a munka világába. A 67 éves Takács László 2020 decemberében ment nyugdíjba, korábban gépésztechnikusként dolgozott. Egy év pihenő után úgy érezte, nem hagyhatja el magát, így inkább visszamegy dolgozni a nyugdíj mellett. Azóta egy hipermarketben tevékenykedik pénztárosként. Elmondta: nyugdíjasként rengeteg a szabadideje, a napok pedig hamarabb eltelnek, ha tevékenyen tölti azokat. Persze, bevallotta, a plusz pénz sem jön neki rosszul. Munkahelyén, mint fogalmazott, jó a társaság, szeret bejárni dolgozni. Heti beosztásban vannak kollégáival, ám azt ő határozza meg, hogy mely napokon, hány órában szeretne dolgozni. - Szerencsére egészséges vagyok, semmi nem akadályoz abban, hogy dolgozzak – mondta, majd hozzátette: míg egészsége engedi, dolgozik.