A függetlenség napján ünnepli születésnapját Trokán Péter színművész, akinek eleganciája, tartásos közvetlensége évekig meghatározta a Weöres Sándor Színház működését. Sőt: bizonyos értelemben itt van velünk most is, amikor a társulatnak ugyan már nem tagja, de az biztos, hogy megmásíthatatlanul beleírta magát a szombathelyi színháztörténetbe. És bár a színházról azt mondják, hogy mindig és kizárólag „itt és most” szól (ha nem, megette a fene), néha szívesen játszunk időutazást. Főleg, hogy minden a nagy időutazással, a 9700-zal kezdődött. És amikor a 2009- es színháznyitó premierre gondolunk, olyan érzésünk támad, hogy ez nem a múlt: minden itt és most történik. Az emlék eleven. Boldog születésnapot!