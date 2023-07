Éhes és szomjas volt, és ha belegondolt, hogy hol van még a vége, a maradék ereje is elhagyta. Kedvetlenül nyúlt a táskájába, amikor a markába került a zörgő doboz. Gyufásskatulyáról mintázták: kemény papírból és celluxból készítették, minden oldalát piros szívecskék és matricák díszítették. Belül pedig pár szem apró, színes cukorkát rejtett. Néhány nappal ezelőtt – szintén egy hosszú, munkás nap végén – kapta a lányától túlélőkészletnek. El is feledkezett róla, elnyelte a méretes koffer, de a legjobbkor jött elő. Mire elszopogatta a zöld drazsét, elszállt a rosszkedve. A dobozkát gondosan visszacsúsztatta a táska egy külön zsebébe – következőnek könnyebb legyen rátalálni. Igaz: alkalomadtán a gondolat is elég, hogy ott van.