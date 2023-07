Július 7-én a csokoládé világnapját, a nemzetközi csokoládénapot ünneplik az édesség rajongói. Az interneten fellelhető források több kiemelt napot is tulajdonítanak a csokinak. Július 7-ét azért jelölték ki világnapnak, mert úgy tartják: 1550-ben ezen a napon érkezett meg Európába a csokoládé. Persze, akinek ez az egy nap nem lenne elég, étcsokoládéból január 10-én, tejcsokoládéból július 28-án, fehér csokoládéból szeptember 22-én, a csokoládéval bevont dolgokból pedig december 16-án lakhat be, ha stílszerűen, a napján szeretne hódolni a nyalánkság élvezetének. A Gombóc Artúrhoz hasonlatos rajongóknak biztosan akad a fentieken kívül is ürügyük arra, hogy minden nap fogyasszanak valamilyen édes finomságot.