Nóra azt jelenti: fény. Hogy vajon Ibsen gondolt-e erre, amikor a 19. század végéhez közeledve megírta világhírű drámáját, a címszerepben Nórával – aki a korhoz egyáltalán nem illő módon önálló döntést hozott: kilépett a babaszobából, vagyis a férje, a családja gondoskodó árnyékából, hogy megpróbálja élni a saját életét. Nóra alakja azóta is foglalkoztatja a színházi embereket és a közönséget, Nóra történetét nemcsak újra meg újra színre viszik, hanem a folytatását is megírták. Nóra alakja nem megy ki a divatból, bár minden kor másnak látja, más célokkal, más reményekkel, más kudarcokkal és más sikerekkel. És akkor itt van mellette Lili – az ártatlanság. Van egy Lilije (Lily) a közelgő kőszegi bemutatónak is. Ártatatlan – és tudatos. Döntéseket hoz.