Hirtelen nyári záporok idején merül fel joggal a szoborernyő ötlete – nem új, az interneten láttuk: egy parkban lámpavas tart ernyőt, méghozzá emberszerűen, kinyújtott karokkal egy pad fölé. Tépheti a szél, nem mozdul, nem rongyolódik, nem fordul ki, legalább a fejünket megvédi, ha oldalról be is csapkod a zivatar. Látványnak, gesztusnak is szép, kellemes, sőt nemes: az élettelen tárgy megtestesíti azt az odaadó gondoskodást, amire – különösen viharban – mindannyian vágyunk. Ha volna ilyen parkunk, ilyen ernyővédte padokkal, odaszaladhatnánk, ha váratlanul elered, és veri az arcunkat a jég, az antropomorf lámpavas ott állna rendületlenül, várná, hogy beüljünk ernyője alá, talán még el is mosolyodna, hogy végre hasznos lehet.