Az ember – eltekintve a rémálmoktól – a szó szoros és átvitt értelmében is szeret álmodozni. Kinek ne lenne ismerős az a pillanat, amikor annyira gyönyörű, vidám vagy éppen megható álmot látott, hogy erőnek erejével próbált újra elaludni, hogy visszajuthasson arra a „helyre”, ahol akkor neki a legjobb volt? Aztán persze az ébrenlétben is vannak álmaink, azaz vágyaink. Valamit mindig áhítunk: egy új autót, szép házat, utazást, tervezgetjük a jövőbeli életünket. De egy pillanatra nem feledkezhetünk meg róla: tenni is kell azért, hogy céljainkat elérjük. Mint ahogy arról sem, hogy ne vágyjuk túlzottan az elérhetetlennek tűnőt. Hiszen a Harry Potter óta már jól tudjuk: „Rossz úton jár, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.”