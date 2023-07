A képeslapgyűjtők minden évben megörvendeztetik a vasi közönséget egy kiállítással. Idén az egyik tárlóban nyaralásból küldött üzeneteket is olvasgathattunk. „Ugyanaz, mint tegnap” – írta Aladár. „Minden rendben, nagyon jól érezzük magunkat. A kaja jó, mert Anyu főz” – ezt már jómagam jegyeztem le, gyerekfejjel. Ez a két mondat a barátnőknek, a családtagoknak elküldött összes lapon szerepelt. Lelkes képeslapírónak számítottam, volt, hogy nyolcat-tízet postára adtam. A szép szokás idővel elmaradt, felváltották a telefonon küldött fotók, emojik. Pedig az üdülővárosokban ma is kínálják a gyönyörű képeslapokat, és üzenet ma is lenne… igaz, kicsit máshogy szólna: „Minden rendben, nagyon jól érezzük magunkat, mert Anyu itt van.