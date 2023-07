Szudáni Napokat 2001-ben szerveztek először, a program a maga nemében azóta is országosan egyedülálló. Magyarország és Szudán kultúrájának találkozásáról, a személyes kapcsolatok erősítéséről szól a rendezvény, amelyet az idén tizedik – jubileumi – alkalommal szervez meg dr. Abdel Hameed és családja. A program július 22-én, szombaton 17 órakor a szudáni kiállítás megnyitásával veszi kezdetét a Sala Terrena Galériában, ahol köszöntőt mond H.E. Saddig Mohmed Abdella, Szudán magyarországi nagykövete, Bebes István, Körmend polgármestere, valamint a házigazda, dr. Abdel Hameed főorvos. A megnyitón közreműködik a Nile Group nevű szudáni együttes. A különleges program lebonyolítását a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár is segíti.