– Az első tábort 2016-ban rendeztük meg, felejthetetlen élmény volt, hiszen a kenukirály, Wichmann Tamás volt a vendégünk. Az elmúlt években járt nálunk Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kiss Tamás, olimpiai bronzérmes kenus és Vaskuti István, az 1980-as moszkvai ötkarikás játékok győztese.

A fiatalabb kenus generációból pedig Adolf Balázs és Fejes Dániel jött el hozzánk, hogy a kajak-kenu alapjait és az élsport szépségeit megismertesse a gyerekekkel. Az idén nem lesz sztárvendégünk, ennek egyszerű oka van: táborunk a megszokott augusztusi időpontról ideiglenesen átkerült júliusra, most pedig javában zajlik a versenyszezon, az élsportolóknál egyik megmérettetés követi a másikat – mondta Varga Gábor István táborvezető, a Bereki Bárkás Egylet Egyesület szenior elnöke.

Fotó: Szendi Péter

Megtudtuk azt is: a tábor egyik fő célja, hogy tagokat toborozzanak a körmendi kajak-kenu szakosztályba, ahová hétéves kortól várják a gyerekeket, fiúkat és lányokat egyaránt. Emellett népszerűsítik a vízi túrázást is, a Rábán ugyanis reneszánszát éli ez a műfaj.

Minden évben telt házzal megy a kajak-kenu élménytábor, a korosztályi öszszetétel nagyon változatos. A legfiatalabb táborozó alig múlt hatéves, a legidősebb meg tizenhat éves középiskolás. A gyerekek a túrakenuk és túrakajakok mellett a térdelős versenyhajókat is kipróbálhatják, emellett két kirándulás is szerepel a programban, Vasvárra, illetve Szentgotthárdra. A táborban Szakonyi Bea, WALKenergie-oktató is tart foglalkozást a gyerekeknek.