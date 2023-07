- Április 24-én kezdtem a túrát, a dátum kiválasztása nem véletlen. Két éve ezen napon hunyt el Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok, többszörös magyar bajnok sífutó, akit mesteremnek, sőt példaképemnek mondhatok. Rá is szerettem volna emlékezni, ráadásul a Kéktúra bakancslistás dolog is volt nálam, fiatalkoromban kimaradt az életemből. Az is célom volt, hogy felhívjam a figyelmet az Országos Gyalogló Idősklub mozgalomra, amelyet remek érzékkel még Monspart Sarolta alapított - mondta az előzményekről Soós Ferenc, aki Hollóházán kezdte a túrát. Előtte két napig dédunokázott Szerencsen, merthogy neki már ilyen is van öt gyermeke és tizenegy unokája mellett.

A legtöbb kilométert a beérkezés előtt két nappal tette meg, akkor Vasvártól Tömördig 42 kilométert gyalogolt. Az utolsó előtti nap majdhogynem kényelmes sétával telt, a tizenöt kilométer már meg sem kottyant neki. Kőszegre érkezve kiült a főtérre, megkönnyebbült, úgy érezte az idők végezetig ott tudna maradni.

A túra során Feri bácsi táplálkozásának alapja zabpehely volt, ami nagyon praktikus, lassan felszívódó szénhidrát. Volt úgy, hogy vacsoráig már csak vizet fogyasztott. A kefir is jót tett neki savanykás íze, üdítő hatása miatt. Jól tud főzni, így ezt maga oldotta meg az esetek többségében, de több helyen meg is kínálták, nem csak őt, hanem Forint kutyáját is.

Voltak kritikus pillanatok, az egyik például mindjárt a második napon. Tizennyolc kilós volt a hátizsák, Feri bácsi érezte, ezzel a súllyal nem tudja végig csinálni a túrát. Gurulós kiskocsira váltott, az elsőt két hét alatt széthajtotta a hegyi utakon, utána vásárolt egy másikat felfújható kerekekkel. Csak hálózsák és polifoam volt nála, nem egyszer csillagsátor alatt aludt, sokszor kellett küzdeni az időjárási elemekkel. Háromszor lett beteg, kisebb megfázása és hasmenése volt, ezekből menet közben kigyógyult.

Nagyon tetszett neki például a Börzsöny, ott korábban nem járt. Nagymaroson, a parton, egy félreeső helyen főzte a vacsoráját, az ország legszebb panorámájával a háttérben. Miközben eszegette a csirkeszárnyakat, nézte, ahogy az este fényei átúsznak a visegrádi fellegváron. Fel is tette magának a kérdést: Megérdemlem én ezt?