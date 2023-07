Eisenstadt, Mattersburg és Neusiedl am See járásokban kerékpáros szolgálatot ellátó rendőrök álltak szolgálatba. "Feladatuk a közúti forgalom ellenőrzése és biztonsági, valamint bűnügyi rendőri feladatok ellátása" - közölte a minisztérium a volksgruppen.orf.at-vel. "Az itt élő emberek közúti biztonságát átfogóan garantálni kell" - mondta Gerhard Karner (ÖVP), belügyminiszter. Kerékpáros rendőrök most már Ausztria egész területén vannak.