A cukkni és az uborka kilójáért átlagosan 600 forintot kérnek, az újbugonyát 400-600, paprikát, paradicsomot 999 forintért kínálták a Vásárcsarnokban. Széles a választék gyümölcsökből is: a görögdinnye kilója 499, a sárgadinnyéé 890, a szilváé 1190, az őszibaracké 1490 forint.

Leves lesz a zöldbabból

- Ez nem májusi volt, de aranyat ért - mondja Bárdosi Csaba, utalva a néhány nappal ezelőtti esőre. Kertjében ugyanis most növekednek, vagy ahogy ő fogalmaz, kapaszkodnak az életért a káposzta- és paprikapalánták. Most többek között borsót, és zsenge zöldbabból sárgát, zöldet is hozott magával. Előbbiből vásárolt Dévényi Endréné, akitől megtudtuk: a zöldségből leves készül csirkemellel, tejföllel megbolondítva. Szeret egyébként a piacon vásárolni, mottója: - inkább kevesebbet, de egészségeset.

Kapcsolódó: