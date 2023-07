Ottjártunkkor Larry „tanár úr” csoportjában Jézus jeruzsálemi bevonulásának bibliai szövegéből keresgélik a gyerekek az igéket, majd egy kis csomagban kézhez kapott alapanyagból szamárháton ülő Jézus-figurát barkácsolnak. Az instrukciók is kizárólag angol nyelven hangzanak el, hiszen Larry, akárcsak a másik három önkéntes, Kathy, Autumn és Beth is, Texasból érkezett. A 8 és 18 év közötti diákok körül szorgoskodó önkéntesektől megtudjuk, hogy már hetedik alkalommal szervezik meg a tábort.

Évről évre több „külsős” gyerek is felfedezi a lehetőséget. Fizetni csak az étkezésért kell, a költségek nagyobb részét a gyülekezet állja. Az egyik szervező, Erika elmondja: a gyerekeket nyelvtudás és életkor szerint négy csoportba osztották. Délelőttönként vannak a nyelvórák, délután pedig sporttal, kézműveskedéssel, társasjátékkal telik az idő. Persze nem olyan órákra kell gondolni, mint az iskolában: szó esik az angolszász kultúrákról, mindenféle hétköznapi dologról úgy, hogy alapul a Biblia szövegei szolgálnak.

Minden angol nyelven zajlik, a kezdő csoportokban közösségi szolgálatos diákok segítenek a fordításban. Larry közben végzett az órájával és elmeséli, hogy három repülőátszállással a texasi Lubbock városából érkezik, immár hetedik éve jön el, hogy különböző városok nyelvi táborait segítse. Harminchat évig volt tanár, ma már nyugdíjas. Számára a krisztusi tanítás terjesztése a fő motiváció, de azt is fontosnak tartja, hogy a gyerekeket a nyelvhasználatra bátorítsa.

Jó alkalomnak tartja erre a tábort, mert a közös étkezéseknél, játéknál bátrabban megszólalnak angolul a fiatalok, mint a „hivatalos” foglalkozásokon. Sőt még azt is elárulja, hogy mint tanár, sokat tanul a magyarországi tapasztalatokból. Csodálattal tölti el, hogy sok kisdiák számára az angol már a harmadik nyelv, hiszen az iskolában németet tanulnak, úgy jönnek el nyáron belekóstolni egy másik idegen nyelvbe. Az egyhetes tábor zárásaként pénteken meghívták a szülőket is, hogy nekik is bemutassák, mit tanultak a tábor jókedvű napjai alatt.