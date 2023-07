Mint írják, Varga László erdei iskolai referenstől sok-sok érdekességet megtudhattak a gyerekek a vasi erdők állat- és növényvilágáról, a park alapítója, Saághy István természettudós, dendrológus munkásságáról. A fiatalok behúzhattak a mamutfenyőnek, amely puha, rendkívül vastag kérgével védekezik származási helyén az erdőtüzek ellen, továbbá hallgattak a duglászfenyő tövében arról is, hogy ez a fafaj gyorsan nő, akár 127 méteres is lehet. Mindezek mellett szó esett a hazai fafajokról, madarakról, négylábú erdei állatokról, ezek nyomait is megvizsgálhatták a gyerekek.