Előreláthatólag szombatig tart a teljes lezárás a Jókai utca és a Gagarin utca kereszteződésében épülő körforgalom miatt. Az építés ütemét az időjárás is befolyásolja, hiszen, ha tartósan maradna a héten a száraz idő, akkor a szakaszt előbb is átadhatják a forgalomnak – tudtuk meg a helyszínen. A Bartók Béla és a Rohonci út felől az emlékmű irányába érkező autósokat váratlanul érhette, hogy a Csónakázótó mellett egy zsákutca táblával találkoztak hétfőn reggel. Ugyanez volt a helyzet a Jégpince utca a Gagarin út, Homok utca és a Jókai utca felől érkezők esetében is.

A forgalmas útkereszteződés gyakorlatilag teljes zár alá került. Az autóstársadalom az ilyen esetekben soha nem esik pánikba, a kerülőutak adottak most is. A Rohonci út felől érkezők a termálfürdő mögötti Kenderesi úton juthatnak át a túloldalra. Az út állapota rossz, tehát érdemes lassan közlekedni, ráadásul a Fürdő utcába érve csatornaépítési munkák nehezítik a haladást, a nyomvonal csak egy sávon járható. Aki teheti, kerülje el az útvonalat.

A Gagarin utca felől érkezők a Szent László király vagy az Arany János utcán keresztül haladhatnak tovább a Brenner körút felé, ha esetleg már végig haladtak a Gagarin úton. A Homok és a Jégpince utcából, illetve befelé a Csónakázótó partján futó Árpád úton tudnak visszafordulni, ha esetleg belefutnának a lezárásba.

A helyszín autóval egyáltalán nem átjárható, tehát a zsákutca minden irányból érvényes. A terület átalakítása és korszerűsítése jól halad, a körforgalmi csomópont kialakítása mellett korszerű és igényes térkövezett járdaszakaszok is épülnek, ezek nagy része már elkészült. A türelemre ezen a héten mindenképpen szükség lesz, a nyaralásból a héten hazaérkező szombathelyiek különösen figyeljenek a lezárásokra.

Szendrő-Németh Tamás civil bloggernek is megvan a véleménye a kialakult helyzetről, amit videóban mond el: