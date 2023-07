A köszöntőket követően a lediplomázott hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek arra, hogy választott hivatásukat emberséggel, szaktudással végzik majd. Az eskütételt követően a hallgatók egyesével, az Agora színpadán vehették diplomájukat.

A délelőtti ünnepségen a hallgatók nevében Baumgartner Zsófi, frissdiplomás angol-magyar szakos tanár búcsúzott az alma matertől. - Éljünk a lehetőséggel, amit ez a diploma ad nekünk! A jövő, ahogy mondani szokás, az osztálytermekben van, ezért kiemelten fontos, hogy felelősségünk teljes tudatában álljunk ennek a jövőnek a szolgálatába – biztatta társait beszédében.

Az ünnepség végén az ELTE jogelőd intézményének megalapítására tiszteletére meghallgatták a nagyszombati himnuszt.

A két ünnepségen összesen megközelítőleg háromszázan vették át a diplomájukat.

- A mai nap egy nagyszerű emlék lesz számomra. Küzdelmes éveken vagyok túl, melynek ünnepélyes, mégis meghitt hangulatú lezárása volt ez a diplomaosztó, és hálás vagyok amiért a családom is részese lehetett ennek. Az ünnepségen remek beszédeket hallhattunk, illetve boldogsággal töltött el látni az örömöt mindenki arcán mikor átvette diplomáját – fogalmazott Gerbely Kamilla, frissdiplomás anglisztika szakos hallgató. Mint elmondta, pontos terveim még nincsenek a jövőre nézve, de mindenképpen szeretne még tanulni valamit, esetleg egy szakmát még szerezne. A későbbiekben majd az is előfordulhat, hogy még egy második diplomát is szerezne. - Viszont ezeket valószínűleg már munka mellett fogom elvégezni – tette hozzá.

Csabina Alexa szintén anglisztika szakon végzett. Neki a diplomaosztó napjával kapcsolatban kettős érzései voltak. - Izgatott voltam, hisz három év tanulás után elértem a célomat és diplomát szereztem. Másrészt úgy éreztem, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a három év, főleg a Covid-járvány miatti hibrid oktatás miatt, mintha nem élhettem volna meg az egyetemi éveimet úgy, ahogy én azt elképzeltem. A legmeghatóbb pillanat az volt, amikor átvehettem a diplomámat Dr. Lenner Tibortól, aki egy gyermekkori barátnőm édesapja is, így már ismertem őt az egyetemi éveim megkezdése előtt is. Számomra nagy megtiszteltetés volt tőle megkapni a diplomát. Hiányozni fognak az egyetemen megismert barátaim, tanáraim, azok az órák, amelyekre élvezettel jártam be – tudtuk meg tőle. Azt is elmondta, büszke magára, hogy el tudta végezni a szakját és hálás a tanárainak, barátainak és a családjának, akik segítették ezen az úton. - A záróvizsga és a diplomaosztó közötti időszak számomra a pihenésről szólt és arról, hogy megszokjam azt az érzést, hogy szeptembertől már nem kell bejárni az órákra, készülni a vizsgákra, hanem ehelyett a munkahely fog rám várni és elkezdem a felnőtt életem. Talán most, miután a kezembe kaptam a diplomámat, jövök rá, hogy ténylegesen elérkeztünk a befejezéshez. A jövőbeli terveim középpontjában most a munkavállalás áll, pár évig mindenképp dolgozni szeretnék és pénzt gyűjteni, mert az az álmom, hogy a padovai egyetemen elvégezhessek egy mesterképzést - mesélte.