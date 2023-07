Dr. Széll Kálmán levelében kitért arra is, hogy az írás sosem állt távol tőle, a kilencvenes évek elején rendszeresen írt a Vasi Szemlébe cikkeket, de szakmai értekezésekből is akadt bőven. A ma már 98. életévében járó neves professzor tanácsokkal is ellátta hallgatóságát. „Ne feledjék, a tévé, a számítógép és az okostelefon mellett is érdemes még olvasni. Az olvasott szöveg ugyanis lassabban szívódik fel, de sokkal tartósabb a hatása. A könyveket ne hagyják olvasatlanul, hiszen azokat az olvasás tatja életben. Ha tehát a kezükbe akad egy, akkor olvassák el, és csak utána kerüljön fel a polcra.”

A könyvbemutató vendége volt dr. Horváth Boldizsár, aki köszöntőjében elmondta, hogy dr. Széll Kálmán számra egy nyitott könyv. Már gyerekkorától fogva ismerte őt. Dr. Horváth Boldizsár kiemelte, hogy a dr. Széll Kálmán szerencsés ember, mert egyetemre mehettek, még mielőtt a diktatúra megtilthatta volna. Szerencsés volt abban is, hogy találkozhatott Szabolcs Zoltán sebész professzorral. Ő a kor szaktekintélye volt, akitől tanulhatott. A gyógyászati ellátás hiányosságait gyorsan felismerte, bevezette és megvalósította a légutakon keresztüli lélegeztetés technikáját. Dr. Széll Kálmán az új technikát szinte elsőként maga alkalmazta. Magyarországon először létesített Szombathelyen intenzív osztályt, ahol mindenféle életveszélyes állapotban lévő beteget kezelhettek.

A rendezvényen felszólalt Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője is, aki személyes élményeket idézett fel. Mint mondta, dr. Széll Kálmán magabiztosan kezeli és használja a közösségi felületeket, csetel és kommentel, elmondja a véleményét a digitális világban is. Orvosi pályafutása és alkotói munkássága pedig példaértékű, ami mindannyiunk számára fontos. Az új kötetről szólva a képviselő hozzátette: az ember az egyetlen lény, amelyik tud nevetni az elmúláson. Amit átéltünk, azt le kell írni és tovább kell adni. Ezt vártuk és várjuk dr. Széll Kálmántól is.