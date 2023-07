Szombathely központjában az MNL Vas Vármegyei Levéltárának kirakatai adnak helyet a Közhírré tétetik című ötletes kezdeményezésnek. Azt mondják, Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója amikor kinézett az ablakon, meglátta az üresen álló kirakatok kínálta lehetőséget, így született az értékkirakat ötlete. Hogyan töltik azt meg tartalommal, hogyan lehet a szombathelyi Belsikátornál lévő kirakatokba bekerülni? - ezt is megtudhatja, ha meghallgatja podcastunkat.

Kevés pénzből is lehet csodát tenni - ez is kiderül beszélgetésünkből, mint ahogy az is: sajnos kevés lehetőséget kapnak a vasi falvak arra, hogy a megyeszékhelyen bemutatkozhassanak. Augusztus végéig Káld értéktárát, hagyományait ismerheti meg a közönség, szeptembertől pedig a jákiak "foglalhatják el" a belvárosi vitrineket.

Hallgassa meg Éles Krisztinával, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának igazgatójával készített teljes beszélgetésünket itt!