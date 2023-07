A vasi útfejlesztések előkészítéséről tárgyalt a vármegye két országgyűlési képviselője pénteken dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke irodájában. Mint arról korábban írtunk: a szomszédban zajló háború, az uniós szankciós politika, és azok gazdasági következményei miatt több beruházást is felfüggesztett a kormány. A szombathelyi északkeleti elkerülő út, a Szombathely-Kőszeg közötti kétszer kétsávos út és az M86-os főút további fejlesztéséért a háttérben azonban jelenleg is komoly lobbimunka folyik.

Folyamatos az együttműködés a beruházások előkészítéséért

Ágh Péter állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkár lapunk érdeklődésére elmondta: - Ahogy államtitkárságunk neve is jelzi, a minisztériumon belül az én feladatom is, hogy a képviselők, polgármesterek, társadalmi szervezetek véleményét becsatornázzam a tárca működésébe és azokra felhívjam a miniszter figyelmét. Ez tehát egy csapatmunka. Ebből kifolyólag magától értetődő, hogy Hende Csabával, az Országgyűlés alelnökével napi szintű kapcsolatban voltunk, vagyunk, aki a legnagyobb lobbistája volt mindig is a vasi útépítéseknek – közölte Ágh Péter. Észak-Vas megye országgyűlési képviselője emlékeztetett arra is, Hende Csabának elvehetetlen érdemei vannak az M86-os megépítésében és az újabb vasi útfejlesztési igényét is folyamatosan jelzi. - Már évekkel korábban az ő javaslatára indult el a többi között a szombathelyi északkeleti elkerülő előkészítése, ami tulajdonképpen a Kőszegre vezető út első szakasza. Érdemes tudni – hívta fel az államtitkár a figyelmet –, hogy egy ilyen folyamat hosszú évekig tart a különböző engedélyek és tervek beszerzése miatt. Emiatt mindig újabb és újabb lobbira van szükség. Hende Csaba ezért a mai napig dolgozik és minden újabb előkészítési mérföldkőnél egyeztet és jelzi az elkerülő fontosságát a kormánynak – tudtuk meg Ágh Pétertől. Hozzátette: Ahogy a miniszternél, úgy az operatív munkában részt vevőknél is folyamatosan eljár, én pedig igyekszem segíteni a folyamatot a minisztériumon belül.

Ágh Péter: Hende Csaba kiállása a vasi ügyekért példaértékű

A politikus rámutatott: - A háború és az elhibázott szankciós politika nem várt kihívásokat támasztott Magyarországgal szemben. Bízunk a mielőbbi békében, ami megadja a lehetőséget az ország további építésére. Vasban is sok ilyen feladat van, hiszen Szombathelynek az északkeleti elkerülő, az északi résznek a megyeszékhely és Kőszeg közötti út, a délinek pedig az M86 újabb szakasza jelenti ezt. Ahogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már többször jelezte képviselői írásbeli kérdésre, sajtómegkeresésre, ezek előkészítő munkája zajlik.

A szombathelyi elkerülő vonatkozásában Pántya József útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkárral és Hende Csaba alelnök úrral erről tartottunk újabb egyeztetést. Hende Csaba kiállása a vasi ügyekért példaértékű, ami nagy támogatást jelent a projektnek és segítséget mindenkinek, aki az ÉKM-en belül ezért dolgozik. Mindezért vasi lokálpatriótaként és képviselőként is köszönettel tartozom – húzta alá Ágh Péter.