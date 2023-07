A történelmi Nádasdy család leszármazottai ötévente szerveznek Magyarországon családi találkozót, az idén Sárváron gyűltek össze, és a Nádasdy Fesztivál rendezvényeibe is bekapcsolódtak. A család mintegy 40 tagja érkezett Sárvárra, a világ szinte minden tájáról: Magyarországról, Ausztriából, Franciaországból, Ausztráliából, az USA-ból, Portugáliából, Mexikóból, Brazíliából, valamint Chiléből. A fesztivál díszvendége Nádasdy Borbála volt, aki amellett, hogy megnyitotta az ünnepséget, elmondta: ő maga már több alkalommal vett részt a fesztiválon, viszont a külföldi rokonok többsége most látogatott először Sárvárra. A pénteki felvonuláson a hagyományőrzők előtt a városvezetőket követve a Nádasdy család tagjai is részt vettek, majd a Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai által a „magyar virtussal” és vendégszeretettel is megismerkedhettek.

Július 16-án reggel hagyományőrzői kísérettel érkeztek meg a várban található Nádasdy Ferenc Múzeumba, ahol Ódor Viktória, az intézmény munkatársa angol nyelvű, szakszerű vezetésével ismerkedhettek a várral, annak értékeivel, a családjuk múltjával. A vár házasságkötő termében Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte őket. A polgármester vetített képes előadásában ismertette meg Sárvár értékeivel a Nádasdyakat, a mondandóját Haller Ferenc, a Sárvár TDM igazgatója tolmácsolta. A nap folyamán részt vettek még a Nádasdy Fesztivál programjain, ellátogattak a Sárvárfürdőbe és az arborétumba, de a SIHU kisvonattal a városban is körülnéztek. Úgy búcsúztak Sárvártól, hogy ide még vis - szatérnek. – Megtiszteltetés volt bemutatni Sárvárt a világ minden tájáról érkezett családtagoknak. A hagyományok ápolása, a múlt értékeinek megbecsülése fontos feladat számunkra! Visszavárjuk Őket Sárvárra! – fogalmazott Kondora István polgármester a közösségi oldalán.