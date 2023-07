Pónisulival indul szombaton 10 órától a lovas nap a csárda mellett. Lesznek fajtabemutatók, érkezik a Kassai Lovasiskola Brázik törzse és két huszár hagyományőrző csapat is. Bakonyi Dorotytya szabadidomító, Sasvári Sándor színművész és Lipp Adrienn író is vendég lesz. Alföldi csikós és pusztaötös-bemutatót is láthatunk.