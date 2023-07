– A halak csendes társaságában jöttek a sorok, tulajdonképpen a tudás bújik meg ezekben a könyvekben. Az a természetszeretet, amivel én ezt a szakmát, ezt a hivatást űzöm. Vizes élőhelyeken töltöm életem jó részét, ezért is a víz alatti világ csodái bújnak a „Balatoni halmesék” című könyvben. Bár a címe mese – hiszen bármit el lehet jól mesélni, még a tudományt is –, ebben a könyvben azt írtam meg, hogy a négyéves kissrácból, aki olyan szerencsés helyre született, hogy az édesapjától, a nagyapjaitól nagybátyjaitól tanulhatott meg horgászni, hogy lett halászati mérnök. Tulajdonképpen az életpályám olvasható olyan lépésekben, ahogy a kisfiú megismerkedik az egyes halfajokkal, és ezek horgászatával – mesélte Bodó Iván halászati mérnök, aki 30 éve dolgozik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél. Amikor felkérte a kiadó, az ismeretterjesztő könyveik sorát szerették volna bővíteni a Balatonnal kapcsolatban. – Lekönyököltem édesapám íróasztalára, és arra gondoltam: nem kell mást tennem, mint visszapörgetnem a filmet a kissrácig, aki belenéz a zamárdi kertben a kerti csap alatt a dézsában úszó pontyok közé, és ez a látvány elvarázsolja – tudtuk meg a szerzőtől, amint azt is, hogy e mikrovilág nyílt ki, mikor apjával elkezdték járni a Balatont.

Közben három kislány érkezett a standhoz: mindenre kíváncsiak voltak, és „Matula” csak mesélt. Elmondta, a kis üvegekben melyik víz miért átlátszó, hogy lehet „átlátszatlanná” varázsolni, és hogy ülepszik le ismét. Az asztal alól vödör került elő, benne többféle hínár, és egy moszattal borított kő, amin halikrát is felfedezhettünk. Végtelen türelemmel mesélt, a gyerekek pedig hallgatták, és így már érthető is, miért kaphat ilyen becenevet valaki a gyerekektől… – A mai napig megvan az első nagy bodorkámnak a garatfoga, ezt a Balatonfüred és Tihany közötti ősnádasban fogtam az „egybebambusz” kis botommal. Innen bontom ki ezt a történetet napjainkig – tértünk vissza a könyvekhez, amíg meg nem jelent egy újabb gyerekcsapat. A könyv alcíme: „Mindent a halaknak köszönhetek”. Bodó Iván a következőket fűzte hozzá: – Ez valóban így van. Még a kislányom születését is egy halfajnak köszönhetem, de ezt a gondolatot most nem fűzöm tovább, aki kíváncsi erre a titokra, az megtalálja rá a választ a könyvben. A „Naplóm a halásztanyán” című könyv pedig három év vízparton töltött idő fontosabb eseményeit rögzíti.

Bodó Iván mindennap felírt a naptárába néhány szót, amelyekről azt gondolta: érdemes elmesélni a gyerekeknek. Újabb és újabb ismeretségekről, találkozásokról olvashatunk a könyv lapjain, amely egyúttal mindenkit arra biztat: írjon naplót, kiránduljon, járjon a természetben. – A legfontosabb, hogy fel tudjuk hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy mire kell figyelni és mit kell kivárni. Türelmetlen világban élünk, a gyerekekre millió impulzus árad. Abból a szempontból viszont talán könnyebb dolgunk van ezzel a témával, hogy a gyerekeket érdekli a víz alatti világ, hiszen titokzatos, a víztükör alatt nem látjuk, hogy mi történik, és ez a titokzatosság, és a szerencsefüggő várakozás, amiről a horgászat is szól, ez sok gyermeket megmozdít – vallja a szerző.