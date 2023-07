Ferenc Soós megcsinálta!

– ezzel a kurta, ám várva-várt bejegyzéssel találkozhat az, aki bekukkant az OKT - Országos Kéktúra Facebook-csoportjának hírfolyamára - írta meg a kemma.hu.

Úgy tűnik, a hír igaz, és fotó is járt mellé.

Feri bácsi és Forint

Forrás: beküldött

Mint arról korábban beszámoltunk, A Kercaszomoron élő idős férfi még április 24-én kerekedett fel négylábú társával, Forinttal. Akkor viccesen meg is jegyezte, hogy mivel a kutyáját Forintnak hívják, „mindig lesz nála egy kis apró”.

A Kéktúra nem kis vállalás, hiszen a Magyarország északi tájain végighaladó, folyamatos turistaút hossza 1172 kilométer - írja a vg.hu. Soós Feri bácsi pedig a gurulós bevásárlókocsiján és Forinton kívül semmi különösebbel nem készült a táv megtételére, még térképet sem vitt magával. Az viszont igaz, hogy mivel hosszú ideig aktív tájfutó volt, rutinosan mozog terepen.

Feri bácsiék a tervek szerint, nem szakaszokban, nem vissza-visszatérve, hanem egy szuszra, minden cókmókot magukkal húzva, jó időben a szabad ég alatt megpihenve haladtak végig az útvonalon. Dorogon, Kesztölcön és Piliscséven is jártak, amit fotókon örökítettek meg a velük találkozók.

Forintra és Feri bácsira 1172,5 kilométer várt. A hat láb kitartóan gyalogolt, kutyagolt, a velük találkozó túrázók pedig élményként számolnak be a közösségi oldalakon arról, merre látták őket éppen. A Kéktúta hírességei lettek, akikért végül már egy ország izgult.

Az út kalandokban is bővelkedett, május végén, július elején Komárom-Esztergom vármegyén is áthaladtak és Feri bácsi itt hagyta el a telefonját. A családja nem is tudta őt elérni.

Mások közösségi oldalra kitett bejegyzéseiből, meg pár, nagy ritkán panziókból, postáról érkező telefonhívásból értesülhettek csak róla, szerettük és Forint merre járnak éppen. Került fel Facebookra fotó Feri bácsiról és Forintról Dorogon, Kesztölcön, Pilisszentkereszten és Piliscséven is. Mint azt a Kemma a családtól megtudta, nekik arról is mesélt Feri bácsi, milyen jó neszmélyi borokat kóstolt ezen a szakaszon.