tően egyszerre két probléma oldódik meg Sárváron. Az egyik az egykori tüdőgondozó kihasználatlansága, a másik pedig a 2. és 3. számú házi gyermekorvosi körzet elköltöztetése a jelenlegi rendelőből. A költözést az indokolja, hogy az Ady utcai, társasházi, magántulajdonú ingatlanokat is magába foglaló épületnél problémát okozott annak közös tulajdonlása, illetve a környéken való parkolás is. Ezek orvoslására a sárvári önkormányzat a Széchenyi Terv Plusz programban kívül-belül felújítja, átalakítja, korszerűsíti a Rákóczi utcai létesítmény utcafronti, megközelítőleg 160 négyzetméter alapterületű épületrészét. A gépészeti, villamossági és szerkezeti fejlesztés részeként megtörténik az épület szigetelése, a nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése, a fűtés korszerűsítése, a villamos hálózat rekonstrukciója, a helyiségek átalakítása. Az udvarban kerékpártámaszokat, babakocsi-tárolót, akadálymentes parkolót és az akadálymentesítést szolgáló rámpát alakítanak ki.

A vissza nem térítendő európai uniós támogatással megvalósuló kivitelezés költsége 124 millió forint. Az épület előéletével kapcsolatban a munkaterület-átadáson Kondora István, Sárvár polgármestere elmondta: több mint 50 évig a tüdőbetegek gondozása, a tüdőszűrés folyt benne. Miután kiürült, néhány évig a méhészek az épület előterében kaptak helyet, az utóbbi egy évtizedben azonban nem hasznosították a belső tereket. – Mégis szerettük volna megfelelően hasznosítani, így ide terveztettük meg a két gyermekorvosi rendelőt, amelyek fél–egy éven belül el is készülhetnek, segítve ezzel az alapellátás egy fontos részét – fogalmazott. Szavaihoz kapcsolódva Szabó Zoltán alpolgármester elmondta, a projektben nem csupán a rendelő, de vele együtt a város látképe is megszépül. A Rákóczi utcában ugyanis az épület volt az egyik utolsó leromlott állagú ház. – Az elmúlt években a felnőttháziorvosi körzet valamennyi rendelője megújult Sárváron, most a gyermekrendelőkön a sor, hogy a helyi alap orvosi ellátás hibátlan lehessen a városban – fogalmazott.