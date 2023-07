A helyi és a vendégcsapat is kulturált körülmények között öltözhet mostantól: a 6 milliós beruházásban kicserélték a padozatot, megújult a víz- és a villanyrendszer és korszerű ajtókat, ablakokat építettek be, tudtuk meg Takács Péter polgármestertől. A fejlesztéssel kapcsolatban Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta:

– Kőszegszerdahelyen az elmúlt ciklusban számos beruházás valósulhatott meg több száz milliós értékben. Lezárult a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, jutott forrás orvosi eszközökre, belterületi útra. A Kormány Magyar falu programja támogatásával megújult a Kőszegszerdahelyi SE által használt épület belső része is. A falunapon azt is láthattam, hogy a település erős közösséget is alkot.

S ha már falunap: az idein Kőszegszerdahelyről elszármazott és helyi amatőr művészek – Kálovicsné Káldi Bernadett, Takács Éva és Róla Gerda –alkotásaiból állított össze kiállítást Simigla Ildikó. Műsorral készült a Kaméleon Színjátszókör. Fellépett a Liszt-díjas Lakner Tamás, aki Kőszegszerdahely díszpolgára és vendégei, a Magyar Állami Operaház vezető énekművészei: Kriszta Kinga (koloratúrszoprán) és a Simándy-díjjal és Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Horváth István (tenor). Színpadra lépett a Derű Néptáncegyüttes, a Vadrózsa Népdalkör, a Flórián Tűzoltó Énekkar és a Herényi Népdalkör. Petőfi-verset mondott a színpadon Bognár Anita és Németh Szilvia. Az önkormányzat által szervezett összejövetelen Bognár Györgyné és Major Judit főzött három kondérban: disznótoros káposztával, szarvaspörkölttel lakhattak jól a vendégek a közösségi ház udvarán. A gyerekeknek kézműves foglalkozással, játékokkal készültek az udvaron.