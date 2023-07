Folytatjuk a beszélgetést Egeresi Ildikóval, aki a kineziológia módszereivel foglalkozik Szombathelyen és Debrecenben. Podcastünkben most arról hallhatnak többek között, hogy a koronavírus milyen problémákat hozott magával a tinédzserek körében, de a kötődési nehézségek is szóba kerülnek.

A beszélgetés keretében Egeresi Ildikó személyes történetét is megismerhetik az érdeklődők, aki komoly önismereti utat járt be az elmúlt évtizedekben és nemrég megfogalmazódott benne egy érzés, hogy a tapasztalatait másokkal is megossza. Hogy hogyan és milyen formában, erről is hallhatnak.