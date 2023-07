A jó ebédhez Horváth Pika Tibor és Németh Tamás szolgáltatott muzsikát, majd a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes adott műsort. Az egybegyűlteket V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, kiemelve azt, hogy egy falunap jó alkalom arra, hogy a közösség tagjai számvetést tartsanak, hogy kik ők és hová tartanak. - A legerősebb közösség akkor alakul ki, ha figyelünk egymásra: Molnaszecsőd olyan település, ahol ez megvan. Nemcsak a lakosságnál, hanem Varga Gyula polgármesternél is, aki minden évben köszönti azokat, akik sokat tesznek a faluért. A település fejlődik, a mezőgazdasági utak rendbetétele most kezdődik mintegy 100 millió forintból, emellett zajlik az óvoda felújítása is - mondta a képviselő.

Varga Gyula polgármester az idén Magyar Károly falugondnoknak adott át elismerést. - Magyar Karcsi szinte "hivatallá" vált az elmúlt évek alatt, jövőre nyugdíjba megy, biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz pótolni - fogalmazott a faluvezető, majd megköszönte Koós László munkáját is, aki a játszótér felújításában nyújtott segítséget.

A Kármentő együttes műsora után a mulatós zene sztárja, Dudar Feri szórakoztatta a közönséget, majd a hagyományos sodrófa - és gumicsizma-hajító versenyre került sor. A napot bál zárta, az esti órákban pedig tábortüzet gyújtottak a Rába-parti közösségi térnél.