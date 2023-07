A Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal a napokban hozta nyilávnosságra a 2021-22-es évről szóló jelentését. Eszerint 847 bejelentés nyomán indítottak eljárást az állatvédelmi törvény megsértése miatt. Ez csaknem kétszer annyi, mint 2019-20-ban, amikor 454 eljárást indítottak, és magasabb a pandémiát megelőző időszak adatainál is: „Természetesen azt reméljük, hogy a mostani, megemelkedett számok azt tükrözik, hogy az emberek már sokkal inkább tisztában vannak az állatok jogaival, igényeivel és jóllétük feltételeivel, nem pedig a pandémia első évére jellemző, átgondolatlan kisállat-beszerzések következménye” – hangsúlyozta Eva Persy állatvédelmi ombudsman a jelentés bemutatása kapcsán.

Ezt a feltételezést támasztja alá az is, hogy 2022-ben ingyenes iskolai foglalkozásuk keretében mintegy ezer kisiskolásnak tanították meg, hogy milyen igényei, szükségletei vannak a kutyáknak. A mai napig nagy népszerűségnek örvend az a négyrészes online előadássorozat, amelyet még 2021-ben készítettek a nagyvárosi kutyatartásról és kutyások és nem kutyások békés egymás mellett éléséről. Szintén az Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal koordinálja a kóbor macskák ivartalanítását is. Itt is beérni látszik az eddigi erőfeszítés. 2021-22-ben 210-re csökkent ugyan az elvégzett ivartalanítások száma, egyre többször jelentik be viszont ugyanazt – a már ivartalanított – macskát. 2019-20-ban még 400 ivartalanítást végeztek.

A magas infláció egyébként a bécsi kisállattartókat és menhelyeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A gazdik az állat napi szükségletét – eledelt, almot – még biztosítani tudják, de a nagyobb költségekre – állatorvosi ellátásra, ivartalanításra – már nem futja. A bécsi TierQuarTier állatmenhelyen például az utóbbi időben egyértelműen megnőtt a sérülten vagy vemhesen bekerülő állatok száma. A gazdák egyrészt nem tudnak mit kezdeni az elmaradt ivartalanítás nyomán jelentkező szaporulattal, másrészt pedig sok az ablakból kiesett, csonttörésekkel hozzájuk kerülő cica, akiknek a műtétjét és orvosi kezelését a gazdájuk már nem tudja finanszírozni.

Egy felmérés szerint Bécsben nyaranta naponta tizenöt cica esik ki az erkélyről vagy az ablakból, mivel az nincs macskahálóval biztosítva. A balesetek és nem várt kiadások elkerülése érdekében az állatvédők éppen ezért azt javasolják, hogy a macskatartók macskahálóval tegyék biztonságossá kedvencük számára az erkélyt vagy az ablakot, az állatorvosi költségek fedezésére pedig kössenek kisállatbiztosítást. A jó hír, hogy az állatok nagy részének találnak új otthont.