Az iskolakezdés nagy változást hoz a gyermekek életében. Az óvodai élet után igazi kihívás az iskola követelményeihez való alkalmazkodás. Akkor is figyelniük kell, ha épp fáradtak, akkor is rajzolniuk, írniuk kell, ha épp nincs hozzá kedvük. Bármennyire is személyiség-központúak a tanító nénik, bármennyire is gyerekbarát környezetet próbál kialakítani az iskola, egy első osztályos kisdiáknak bizony időbe telik, míg megszokja, hogy a tanítási órák kötelezők, hogy feladatai vannak és a szülei is elvárásokkal indítják iskolába. Mint Palatin Krisztina gyógypedagógustól, a tábor fő szervezőjétől megtudtuk, a napközis tábor évek óta nagy népszerűségnek örvend a családok körében. Célja az, hogy előkészítse a gyermekeket az iskola órarendszerű élethelyzetére, felkészítse őket a tanórák közötti váltásokra és elősegítse a kívánt közösségi magatartást.