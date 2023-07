2023 eleje óta ez már a harmadik ház, aminek a kertjébe beállíthatták a gólyát az önkormányzat üdvözleteként. Egy hónapja a polgármester nővérének, Németh-Mező Mónikának született kisfia, Dorián Gábor, Dodó. A gólya híradó jel a falubeliek számára, hogy hova érkezett kisgyermek, várják, hogy találkozzanak a babakocsizó anyukával, apukával az utcán, megnézhessék a kis jövevényt. – Nehéz terhesség, nehéz szülés volt, nagyon megküzdöttünk Dodóért – mesélte Mónika.

– Jó, hogy most velünk örülnek sokan, még a nagyszülőket is üdvözlik az utcán, gratulálnak az unokához. – Az elmúlt öt évben 7,2 százalékkal nőtt a lakosság száma. Az utóbbi fél évben pedig három gyermek született, erre büszkének kell lenni – mondta Mező Gábor polgármester.

– Ősszel egy beköltöző fiatal párnak fog gyermeke születni, őt is nagyon várjuk. Megvettek egy házat a Petőfi utcában, felújítják, és reméljük, be is tudják fejezni, és be is költözhetnek, mire a baba megszületik szeptember végén. A gólyával a beköltöző családokat is szeretnénk „behúzni” a közösségbe, hogy érezzék: itt szívesen fogadjuk őket. Pajorné Nagy Klaudia védőnőtől megtudtuk: jelenleg hat 1 év alatti gyermek van a faluban. Az elsőgyermekes szülőkben sok a bizonytalanság, ezért minden módon próbálnak biztatást, bátorítást adni, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken.

– Örömmel látom, hogy megugrott a születések száma Sorkikápolnán, és hogy tudatosak a gyermekvállalások. Egyre gyakoribb, hogy az apukák is odateszik magukat az újszülött gondozásába, Dorián édesapja, Krisztián is ilyen. Jó látni azt az egységet, együttműködést, ami a csecsemőgondozás során férj és feleség között kialakul – fogalmazott Pajorné Nagy Klaudia, aki területi védőnő, iskolakezdésig (7 éves korig) látja el a gyerekeket. Így tudja: jelenleg tizenöt 7 év alatti gyermeket nevelnek tizenegy családnál Sorkikápolnán. Az önkormányzat nem csak a gólyával támogatja a családokat, de játszótér is épül a falu mindkét végén.

– A védőnői munkám mellett én is próbálok egy kis pluszt adni a fiatal anyukáknak; megalakítottuk a baba-mama klubot a kultúrházban. Itt a családok megismerkedhetnek, beszélgethetnek őket érintő témákról, hiszen hasonló helyzetben vannak, és amíg eljönnek, kimozdulnak a babázás napi mókuskerekéből. Ölbéli játékokat, mondókákat tanítok az anyukáknak, és én is tanulok tőlük. Régóta tudjuk, hogy a ringatók, lovagoltatók segítik az idegrendszer fejlődését, fontos, hogy otthon is játsszunk a gyerekekkel. Az újszülöttől újszülöttig vándorló gólya egy kedves gesztus az önkormányzat részéről, kifejezi a családbővülés örömét, fontosságát – fogalmazott a védőnő.