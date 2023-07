Megsaccolni is nehéz, mennyi autógumit halmoztak fel az egyik nagykölkedi telephelyen, a Körmendi Rendőrkapitányság jelenleg is büntetőeljárást folytat az ügyben - számoltunk be korábban.

Arról is írtunk, Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője levélben kérte a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének intézkedését és az ügy kivizsgálását is.

A Vas Vármegyei Kormányhivatalt lapunk is megkereste, hétfőn pedig úgy tájékoztattak: "A tárgyi telephelyen folytatott engedély nélküli tevékenység miatt a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Körmendi Rendőrkapitányságon 2023. március 20. napján büntetőeljárást kezdeményezett. A terület tulajdonosával szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottunk, amely eljárás jelenleg is folyamatban van” - közölték.