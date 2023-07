A mentőszolgálatot és a táborozó gyermekeket is támogattak már a szombathelyi motorosok az elmúlt években, idén harmadik alkalommal a Markusovszky Kórház gyermekosztály javára ajánlották fel segítségüket. - Közös erővel talán könnyebbé tudjuk tenni a gyerekeknek az itt tartózkodást, a dolgozóknak a mindennapi munkavégzést. Bennünket pedig örömmel tölt el, hogy segíthetünk - fogalmazott lapunknak Farkas Rolf, aki szólt arról is: mindig tárgyi adományban gondolkodtak, így talán többen a nemes ügy mellé állnak. Áprilisban például 35-en adták vérüket, de magánszemélyek és cégek is csatlakoztak az akcióhoz.

Az osztály méretéből adódóan kéréseink végeláthatatlanok, de szerencsére sokan a gyermekek mellé állnak - köszönte meg a támogatást Dr. Csákváry Violetta PhD. Főorvos. A mosogatógépeknek köszönhetően nem csak gyorsabb, de higiénikusabb is lesz az itt dolgozók munkája. A következő nagy vágyuk: jövő nyárra teljessé tennék az osztály légkondicionálását.