Az idén Gyöngyösfalu, Vassurány, Vép és Salköveskút csapatai küzdöttek faluexatlonon. A Mi kis falunk erőpróbán bálán kellett átugraniuk, fát cipelni vödörben, botokat gyűjteni. A vizes akadályfutáson egy kiterített ponyván csúsztak végig, bóját kerültek. Vízgyűjtés és kötélhúzás is szerepeltek a feladatok között, amelyeket a vépiek teljesítettek a legmagasabb pontszámmal. Csapatuk külön egészségsátrat rendezett be az alkalomra. Minden település ötletes és vidám saját indulóval, bemutatkozó standdal és egészséges ételekkel is készült. A gusztusos és fitt falatok között láttunk cukkinipogácsás hamburgert, zöldséges tekercset, natúr csirkefalatokat, zöldséges kuszkuszt, kék-sárga sajtos tallért, sárgadinnye-krémlevest és jóféle házi kolbászt is. A folytatásban mások mellett akrobatikus rock’n’ roll, Vassurányi Csokor, Sláger Party, és sztárvendégként Vastag Csaba koncertje várta a közönséget.