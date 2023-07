– Trombitával vagyunk szépen, klarinéttal be kell erősíteni, bariton szaxofon nincs, és nem is hiszem, hogy lesz – összegzett, miközben kottákat osztott mindenkinek. Így születik meg a következő napokban az a produkció, amivel a diákok a zenebarát közönség elé állnak majd a tábor végén, szombaton. Egy másik teremben vokálórát tartott Lakatos Ágnes, szintén elismert szakember: 1988 óta az Erkel Ferenc Zeneiskola jazzénektanára. Zsúfolásig megtelt a kisterem, jellemzően fiatalokat láttunk óráján. Brandisz Zsófia közben megsúgta: van olyan család, akiknél a szülők évek óta vis - szatérő hallgatók, idén három gyermeküket és tanítványaikat is elhozták Paksról. Így megszólítottuk Cseke Klárát, mi az, ami miatt mindig visszatérnek az improvizációs táborba.

– Nem egy tipikus tanítvány-korosztály vagyunk, egy kicsit annál idősebbek – ismerte el, majd úgy folytatta: – Mégis, ezek a tanárok úgy álltak hozzánk, mint kollégák és rögtön befogadtak minket. Így elhatároztuk a férjemmel, hogy évről évre eljövünk és ez lesz a kettőnk hete – mondta el Cseke Klára. A családi „hagyományt” idén szakították meg azzal, hogy gyermekeiket is elhozták a táborba. – A legkisebb lányom basszusgitáros, a nagylányom ének szakon van, a fiam és a férjem trombitán, mindenki megtalálta a hangszeres tanárát. Ajánlottuk a gyerekeknek, Tóth Viktor kurzusára üljenek be, mert az nemcsak zenéről szól, hanem egy élethivatásról is, hogyan kellene gondolkodnunk. Július 2–8. között mesterkurzusok is vannak: vasárnap Válik Lászlótól stúdió- és hangtechnikáról hallhattak, de Lukács Miklós cimbalomművész és Tony Lakatos szaxofonművész is tart foglalkozásokat.