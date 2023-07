Már gyerekkorában orvos szeretett volna lenni, ettől az elhatározásától egyetlen másik szakma sem tudta eltántorítani. Tizenhárom éve praktizál, egyike a város legkedveltebb háziorvosainak, amit jól bizonyít az is, hogy több mint háromezer páciense van. Dr. Prugberger László, a Váci Mihály utcai rendelő háziorvosa egy többgenerációs orvosdinasztia egyik legfiatalabb tagja úgy vallja, hogy a betegekkel való közvetlen kapcsolat minősége meghatározza az emberek orvosokról kialakult képét is. Éppen ezért nagy a felelőssége a háziorvosoknak is.

Mint mondja, a vizsgálatokon kívül rendkívül fontos, hogy megfelelő életmódtanácsokkal is ellássa a betegeit, megismerje életüket, azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják egészségi állapotukat. Dr. Prugberger László szerint meglepő, de ma már az idősebbek is sokkal egészségtudatosabbak, ami azért részben egy kényszer is, hiszen a drága gyógyszerek kifizetése sokaknak komoly nehézséget jelent. A leggyakoribb panasz és betegség is egyben, amivel orvoshoz fordulnak az emberek, az a magas vérnyomás. Ez a népbetegség genetikai okokra vezethető vissza inkább, az életmód kevés szerepet játszik a kialakulásában. Sokan nehezen tudták megszokni a háziorvosi rendelők megváltozott betegellátási rendjét.

Ma már csak bejelentkezéssel lehet eljutni az orvoshoz, aminek oka elsősorban az, hogy elkerüljék a zsúfoltságot a rendelőkben. A szakember kifejtette, hogy naponta 100-150 beteget is ellát egy napon, az ideális szám azonban a 25 lenne, azért, hogy mindenkire nagyobb figyelmet tudjon fordítani, így érhetné el a háziorvos a valódi célját, a betegségmegelőzésben és tanácsadásban is. Dr. Prugberger László orvoshiányról, várólistákról és gyűjtőszenvedélyéről is beszél podcastünkben.