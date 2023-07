Patinás régi fémszekrényben sorakoznak a régi orvosi eszközök, műszerek: a lepedőcsipesz, az oszcillométer, az üveg fecskendő, a kémcsőfogó, a Petri-csésze, a csont-csípő, a tű sterilizáló, a védőnői diavetítő, a cvikker, a vizelet fajsúlymérő és a kocher, hogy csak néhány érdekességet említsünk a sok közül. A tárlatban egy régi vizsgálószék és egy mérleg is helyet kapott. Az eszközök jó részét néhány évtizeddel ezelőtt még használták a gyógyításban, illetve a diagnosztikai munkában.

Dr. Klósz Beáta intézményvezetőt, a kiállítás ötletgazdáját kérdeztük a minitárlat kapcsán: -Néhány éve az önkormányzati hivatalban volt egy tematikus kiállítás, amelyhez a Rendelőintézet is kölcsönzött régi orvosi eszközöket. A kiállítás végén ezek visszakerültek hozzánk, szépen bedobozolva. Akkor jött az ötlet, hogy jó volna kiállítani ezeket a tárgyakat, amelyek a napi használatból kikoptak ugyan, de szépek és érdekesek - mondta a doktornő.

Az orvosi eszközök mellett egy 1943-as orvosi könyv is része a tárlatnak, amelyet - csakúgy, mint a cvikkert - kollégák adták kölcsön a kiállításra. Talán a cvikker lehet a gyűjtemény legrégebbi darabja, ez a huszadik század elejére repíti vissza a szemlélődőt, de kuriózum a szülőotthon két táblája is, amely azt is jelzi: a Rendelőintézet helyén egykor szülőotthon is működött.