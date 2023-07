A Herényi Kulturális és Sportegyesület, Szombathely és Vas vármegye önkormányzata, valamint a Roma Galéria hagyományos rendezvényén kiállításmegnyitó, zenei program és filmvetítés is szerepel. Ferkovics József, a tábor művészeti vezetője kiemelte, hogy az alkotótábor nem csupán roma művészekről szól, bárki részt vehet a munkában, de a rendezvény az évek alatt nemzetközivé is vált, hiszen tavaly indiai művészek is részt vettek a programokban.