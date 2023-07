Szombathely kedvelt nyugodt városrészében eladó sorba került ez az álomszerű luxus villa mint mérete mint berendezése fenomenális akár Marlon Brando is megirigyelné! A hasznos alapterület 1100 m2 (földszint 800 m2 az emelet 300 m2) A telek gyönyörűen parkosított 2626 m2 nagyságú. Parkolás akár 16 autónak, térkövezett felületen. Modern gépészet, az egész házban riasztó és kamera rendszer. A ház akár több funkciónak is megfelel pl több külön álló lakrész is kialakításra került de nagyszerű irodák tárgyalok szalonok is találhatók gyönyörű bútorzattal Pár szóban nehéz is leírni ezt a Pazar ingatlant!

