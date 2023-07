- Első alkalommal próba jelleggel jött létre a verseny. Nagyjából 49 nevezésről beszélhetünk, és rendkívül változatos a korosztály: van 50 pluszos versenyzőnk és egy 11 éves is, úgyhogy az előzetesen meghirdetett női, férfi és ifjúsági kategóriákat kibővítettük gyermek kategóriával - tudtuk meg Lengyel-Soós Hajnalkától, a szervező Pannonsport Kft. projektmenedzserétől. Kitért arra is: Szombathelyen sem számít hagyományos sportágnak, és országosan is még gyerekcipőben jár a SUP-versenyszervezés. A szombathelyi önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával rendezték meg a rendhagyó programot.