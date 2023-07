Körmenden az utóbbi időben két olyan életmentést tartanak számon, ahol rendőr volt a leggyorsabb segítségnyújtó. Gaál Adrián rendőr őrmester mindkét esetben habozás nélkül, a helyzetet jól felismerve, a tanultakat és a tapasztalatait felhasználva azonnal cselekedett. A történtekre ma is jól emlékszik.

- Az első eset februárban történt. Lakossági bejelentés érkezett, miszerint Körmenden, a kórház utcájában egy ingatlanban lángok csaptak fel és nagy robbanást is hallottak. A szolgálati parancsnok utasítására megjelentünk a helyszínen, de ekkor a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai még nem érkeztek ki. Megtudtuk, hogy a házban valószínűleg egy ember is tartózkodik. A kollégámmal benéztünk, és láttuk, hogy a konyha és egy szoba közötti részen fekszik valaki. A testi épségünk védelme érdekében sisakot vettünk, és késlekedés megkezdtük a sérült kimentését. Amire kihoztam a házból az eszméletét vesztett személyt, kiértek a mentők, és ők folytatták az sérült ellátását.

A második életmentésre júniusban került sor. - Nyár volt június, társammal járőrszolgálatot láttunk el. Egy furgonra lettünk figyelmesek – folytatja Adrián az emlékidézést. - Migrációra gyanakodtunk, ezért „ellenőrzés alá vontuk” a furgont. A távolból mentőautó szirénáját hallottam, körbenézve az utcán egy ideges nőt vettem észre. Valakivel telefonált, és mintha a mentőt kereste volna. A kollégámmal egyeztetve odamentem hozzá, megkérdeztem, miben segíthetek. De ő leblokkolt. Azt azonban láttam, hogy udvaron egy nő fekszik, nem mutat életjeleket. Azonnal megkezdtem az újraélesztést. Sikerrel jártam, a mentők már stabil állapotban vitték kórházba. Mindkét szolgálati napon jóleső érzés volt hazamenni, hogy sikerült két ember életét megmenteni.

Gaál Adrián idén év elején megkapta a Magyar Biztonsági Fórum Egyesület által alapított Borsos József-díjat. A méltatásban ez áll: a Körmendi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának járőre hősies szolgálatellátása, eredményei és bátorsága okán érdemelte ki a rangos elismerést.

Szót ejtünk a feladatokról is. A napi munkaidő tizenkét óra. A járőrszolgálat változatos, bármi megtörténhet, éppen ezért mindig ébernek kell lenni. Van, hogy körözött bűnözőt fognak el, illegális migránsokkal szemben intézkednek - vagy éppen lakossági bejelentésre mennek ki a helyszínre. Az autós járőrözés mellett fontos feladat, hogy gyalogosan az utcán legyenek. Körmenden is vannak kiemelt helyszínek, mint például a vasútállomás és környéke, a Fő tér. Fontos szempont, hogy gyalogos járőrözés közben az emberek meg tudják szólítani őket. A személyes jelenlét azért is elengedhetetlen, mert növeli a lakosság biztonságéreztét. A járás falvaiba ugyancsak rendszeresen kimennek, így tartják a kapcsolatot a polgárokkal.

Gaál Adriánnak az édesapja is rendőr volt, ő a bűnügyi vonalon dolgozott. Adrián anno több alkalommal bemehetett hozzá a kapitányságra, és - mint minden gyereknek – nagy élményt jelentett számára is, ha rendőrautót látott, meghallotta a szirénát. Az édesapja sikerei ugyancsak inspirációt adtak a pályaválasztáshoz. - Beiratkoztam a körmendi rendészeti középiskolába, majd annak elvégzése után itt maradtam a városban. Ismerem jól az utcákat, a környéket. A helyismeret a mi szakmánkban különösen fontos, hiszen a bejelentő sokszor – kétségbeesésében - nem tudja pontosan elmondani, hogy hol van szükség segítségre.

Gaál Adrián szabadidejében különös hobbijával foglalkozik: szoftverfejlesztőnek mondaná magát - internetes játékok megalkotásához ad segítséget. Ha elakad valaki a munkában, Adrián keresi meg a problémára a megoldást, vagy javaslatot ad, hogy merre célszerű elindulni. Mielőtt megkérdeznénk, már kapjuk is a választ: „lövöldözős játékokról” van szó.