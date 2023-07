A rangos megmérettetésen több ezer méz volt versenyben szerte a világból. A versenyre minden évben olyan termelők jelentkeznek, akik magasabb szinten foglalkoznak méztermeléssel. A hosszúfaluhegyi Donko Bojan egyedüli szlovén versenyzőként indult, majd a harminc döntős közé került a sötét színű mézek kategóriájában. A verseny győztese egy Spanyolországból érkezett méhész lett. Donko Bojan tavaly is sikeresen szerepelt az amerikai versenyen, akkor is hajdinamézzel került a döntőbe. A méhész a közelmúltban kiérdemelte a Szlovén Méhész Szövetség elismerését is az őshonos krajnai méhanyák neveléséért.