A magyar és az angol sport- és bulvársajtót az utóbbi napokban a múlt vasárnap a világhírű angol Liverpool FC-be szerződött Szoboszlai Dominik uralta. A korábban az osztrák RB Salzburgban, a német RB Leipzigben futballozó, 32-szeres válogatott középpályás öt évre írt alá. A 22 éves futballistáért nem kevesebb mint 70 millió eurót utalt át Lipcsébe az angol klub – soha ennyit még nem fizettek magyar futballistáért. Szoboszlai a korábbi liverpooli legenda, Steven Gerrard mezszámát, a 8-ast kérte és kapta. Nem véletlenül, a jelenleg 50 millió euróra becsült Szoboszlai egyik tetoválása Gerrard korábbi mondása, mely szerint: „A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér”. Szoboszlai óriásit lépett karrierjében, a legmagasabbra taksált magyar futballista – akinek vasi kötődései is vannak. Szoboszlai Székesfehérváron született, barátnője szülei vasi származásúak.

Szoboszlai párja három éve Gécsek Fanni, aki sokáig komolyan teniszezett, 16 évesen párosban nemzetközi tornát is nyert. A 21 éves Fanni a teniszt azóta abbahagyta, a modellkedésre és tanulásra fókuszál, az International Business Schoolra jár, ahol marketinget tanul. Fanni édesapja, a szentgotthárdi születésű – ott díszpolgár – Gécsek Tibor kalapácsvető olimpikon, többek között 26-szoros magyar bajnok, egyszeres Európa-bajnok, Világ Kupa-győztes és világbajnoki harmadik atléta. Gécsek a Haladás VSE-ben, a Szombathelyi AC-ben és a Dobó SE-ben sportolt. Szoboszlai leendő (?) anyósa pedig Fanni édesanyja, a győri születésű Osztovics Borbála, aki az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályát már a szombathelyi Fürst (most Neumann) általános iskolában fejezte be. Bori is jeleskedett a sportban, később a Haladás VSE NB I.-es röplabdacsapatának egyik erőssége volt. Érdekesség, hogy Gécsek Fanni közel 185 centiméter magas, magasságát és alkatát is édesanyjától örökölte A család azonban már régóta a fővárosban él.