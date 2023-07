A 2024-es önkormányzati választás volt a témája annak a csütörtöki pódiumbeszélgetésnek, ahol több budapesti kerületi önkormányzat vezetője mellett Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely és Szombathely polgármestere is helyet foglalt. Nemény András közösségi oldalán az eseményt követően azt írta: „Valamennyien egyetértettünk abban, hogy az erős önkormányzatok léte Magyarország érdeke. Ehhez több forrás és kevesebb kormányzati központosítás kell. Az önkormányzatok tudnak a leggyorsabban és leghatékonyabban segíteni a lakosságnak, ezt nem kihasználni stratégiai hiba” – közölte. A városvezető hangsúlyozta azt is: „(…) a mi felelősségünk az is, ha azt kívánja a ránk bízott közösség érdeke, akkor magunk kérjük az Európai Unió vezetőit, hogy ne tartsák vis - sza a Magyarországnak megítélt forrásokat, mert annak elsősorban a magyar emberek – köztük a településeink lakói – látják a kárát”.

Az index.hu helyszíni beszámolója szerint Nemény András a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választás kapcsán az igazi kérdésnek azt nevezte, meg lehet-e tartani a magas részvételt. A legendák köztünk járnak! – ezt már Király Gábor tusványosi szereplése után osztották meg a szabadegyetem hivatalos közösségi oldalán. A 108-szoros válogatott szombathelyi labdarúgót Nikolics Nemanja, Pintér Ádám és Priskin Tamás társaságában, a 2016-os franciaországi futball-Eb hősei között köszönthette a kerekasztal-beszélgetés moderátora, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője.

– Tizennyolc évet éltem külföldön, tudom jól, mit jelent az, hogy határon túli magyarság, hogy mennyire összetartó a magyar nép. Akárhányszor az ember a magyar válogatottban felölti a szerelést, akkor egy nemzetért játszik, és nem csak egy országért. S ezzel a tudattal azért azt gondolom, sok mindenki rendelkezik – fejtette ki Király Gábor a Facebook-poszthoz kapcsolódó videóban.

A kapuslegenda hivatalos közösségi oldalán szintén beszámolt a tusványosi programról, onnan azt is megtudtuk: Buzánszky Jenő Sportteraszán levetítették a „Király 108 – egy szürke nadrág legendája” című filmet. Tegnap pedig dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője egy tusványosi pólóról osztott meg fotót közösségi oldalán: „Megérkeztünk” – írta bejegyzésében.