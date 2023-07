Az evangélikus templom kertjében hittantábor zajlott, több mint harminc gyerek részvételével.

Tizenöt óvodás és tizenhét általános iskolás vett részt az idei első turnusban és ebben az évben a teremtéstörténet köré szerveztük ezt a néhány együtt töltött napot – meséli Kendeh-Kirchknopf László lelkész.

A zenés, kézműves és ügyességi programok mellett, a környezetünkért és egymásért vállalt felelősség kérdése került előtérbe, hogy jó gazdaként álljunk helyt életünkben - teszi hozzá a főszervező.

A parókia kertjében pavilonok, asztalok, trambulin, homokozó, medencék és ugrálóvár is a lurkók élményeinek és felhőtlen szórakozásának biztosítására készült. A gyülekezet presbiterei vállalták a főzést és az egyéb konyhai munkálatokat, míg a hitoktatók és az ifisek a programok gördülékeny lebonyolításában segédkeztek.

Kicsit feljebb kanyarodva a faluban, Csiszár Máté és Kovács Dorottya portáján a második táborozó csapat hangja üthette meg a Kissomlyón bóklászók fülét. A domboldalban felállított jurták, tábortűz és a közel-kelet varázslatos világába kalauzoló kellékek fogadták a szerepjáték tábor lakóit. Az egyhetes félnomád kalandban résztvevő tizenegy fiatal közösen építette meg a szerájt, együtt, szabad tűzön főzték vacsorájukat, gyertyát öntöttek méhviaszból és harcoltak az ádáz Gin uralma ellen. Különleges fegyvereikkel és varázserejükkel felvértezve győzedelmeskedett a jó és péntek délután immár civilekké alakulva hagyta el a szerájt a kalandozó kedvű ifjúság.

Az evangélikus templom szomszédságában, az egykori evangélikus iskola épületében pedig a Mesterségek tábor csapata töltött el öt tartalmas napot. A tizennyolc fős brigád hétfőn a népi faragásokkal foglalkozott, Simon Gábor fafaragó vezetésével. Kedden a Berzsenyi Könyvtár képregénykészítő workshopja zajlott, melynek keretében a Szóló szőlő, csengő barack és mosolygó alma című népmesét dolgozták át legófigurák segítségével. Szerdán a múltba kalandozott a táborozó csapat. Torma Péter délelőtt az archeológusok munkájának rejtelmeibe avatta be a résztvevőket, délután pedig egy valódi ásatáson vehettek részt a kíváncsi régésztanoncok. Csütörtökön a vasszécsenyi Ásványmúzeumba és Földtani Bemutatóterembe kirándultak, ahol Gyuri bácsi (Pődör György), a tárlat alapítója mutatta be összegyűjtött kincseit. Pénteken a sütésé volt a főszerep, a kakaós kalács mellett, kókuszos és csokis pöffeteg készült a szorgos kis kezek által. A tábor állandó programjai között nagy népszerűségnek örvendett a csocsó, a pingpong és a biliárd mellett a trambulin is, de a nemezeléshez, batikoláshoz, gipszöntéshez, vagy az agyagozáshoz is szívesen csatlakoztak a gyerekek.

A nyár folyamán még további táborok és rendezvények is színesítik a kissomlyói programkínálatot, így érdemes nyomon követni a falu történéseit.