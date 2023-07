Újabb szakaszába érkezett az új Jégpince utcai körforgalom építése: a kivitelező tájékoztatása alapján a Bartók Béla krt. - Gagarin utca - Jókai utca - Jégpince utca csomópontnál teljes útlezárásra kerül sor az új körforgalom burkolatalap építésének remix munkálatai miatt 2023. 07. 13. (csütörtök) 06:00-tól 2023. 07. 15. (szombat) 07:00-ig. Szélsőséges, viharos időjárás esetén a lezárás egy nappal tolódhat - írja közösségi oldalán Szombathely Polgármesteri Hivatala.

Kérjük, hogy közlekedők figyeljenek a kihelyezett táblákra, tartsák be a szabályokat és a lezárt területre egyáltalán ne hajtsanak be a zárás teljes időtartama alatt - írják. A gyalogos közlekedés a járdákon továbbra is biztosított lesz.

Forrás: Facebook/Szombathely MJV

A lezárás érinti majd a helyijáratos buszok útvonalát és menetidejét is. A Blaguss Agora Hungary tájékoztatása szerint a módosult menetrend érvényes: 2023. július 13-án üzemkezdettől előreláthatólag 2023. július 15-én 8:00-ig

Az érintett járatok:

2A – Vasútállomás felé

Vasútállomás felé 2C – Vasútállomás felé

Vasútállomás felé 27 – Mindkét irányba

– Mindkét irányba 27A – Mindkét irányba

– Mindkét irányba 7H – Mindkét irányba

– Mindkét irányba 29A – Vasútállomás felé

Vasútállomás felé 29C – Vasútállomás felé

A Jégpince út – Jókai Mór utca – Gagarin út – Bartók Béla körút csomópontjában épülő körforgalom munkálatai miatt a 2A, 2C, 27, 27A, 7H, 29A, 29C autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. A lezárás miatt az érintett vonalakon menetidő-növekedés várható.

A 2A, 2C, 29A, 29C autóbuszok az Órásház és a Nyugdíjasok Otthona megállóhelyek között a Rohonci út – Magyar László utca – Dózsa György utca – Kálvária utca útvonalon közlekednek és megállnak a Haladás pálya, Savaria Egyetemi Központ és a Géfin Gyula utca megállóhelyeken is.

Forrás: blaguss-szombathely.hu

A 7H autóbuszok az Arany János utca helyett a Géfin Gyula utca végállomásról indulnak Rumi út 142. végállomás felé. A Géfin Gyula utcai ideiglenes végállomás és az Autóbusz-állomás (Sörház uta) megállóhelyek között a Kálvária utca – Dózsa György utca – Magyar László utca – Petőfi Sándor utca útvonalon közlekednek, érintve a Savaria Egyetemi Központ megállót is.

Forrás: blaguss-szombathely.hu

A 27-es és 27A járatok az Autóbusz-állomás (Petőfi utca) és az Árpád utca megállóhelyek között a Petőfi Sándor utca – Rohonci út – Bartók Béla körút – Kárpáti Kelemen utca útvonalon közlekednek. A járatok megállnak a Haladás pálya és az Uszoda megállóhelyeknél is.