Egri Dorottya két évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját, akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, miszerint 25 éve mást sem csinál, mint az életre készül, ideje hát, hogy élni is kezdje azt. Akkoriban ismerkedett meg párjával, Matyival, akitől megkérdezte, hogy belevágna-e vele egy hasonló kalandba, ő pedig rögtön igent mondott. Dorottya eredetileg egy déli államot szeretett volna látni az Egyesült Államokban – és kiskamasz kora óta vágyott Japánba. Emellett szeretett volna Ausztráliába is eljutni. – Az összes többi úti cél egyfajta összekötő elem lett. Úgy gondoltam, hogy ha már ezt a három, iszonyú távoli országot megnézem, akkor lehet, hogy érdemesebb lenne úgy csinálni, hogy ne egy borzasztó drága és sok szabadnappal járó nyaralásra menjünk, hanem rendezkedjünk be egy évre arra, hogy utazgassunk – mondta. A munka szempontjából pedig szerencsések, mindketten távmunkában dolgoznak. Matyi szoftverfejlesztőként egyébként is amerikai, nyugati parti időzóna szerint végzi a munkáját, így számára az időeltolódás nem fog problémát jelenteni. Dorottya azonban online némettanár, aki magyar idő szerint fog tanítani a nagy kaland közben – ha úgy adódik, akár hajnali két órakor is.

Forrás: VN/ED

A tervek szerint októberben indulnak el kilenc hónapon át tartó útjukra, amelynek során Kanadát, Coloradót, Texast, Mexikót, Perut, Ausztráliát, Tajvant, Japánt és Indiát érintik. A páros, mint egybehangzóan állítják, szeret együtt utazni, azt azonban elárulták: ekkora szervezést igénylő úton még egyikük sem járt. Dorottyának annyi előnye volt a szervezés során, hogy élt egy ideig Berlinben Erasmus-ösztöndíjjal, így jobban van rálátása arra, hogyan lehet nem nyaralni, hanem tartósan külföldön élni – ez a kaland mégis más lesz, hiszen maguknak kell megszervezniük. Ez pedig rengeteg feladat elé állítja őket: közel tíz különböző oltást kellett beadatniuk, vízumokat kell intézniük, illetve meg kellett tervezni a büdzséjüket, ami nem egyszerű ilyen hosszú távra és több országra nézve. Európát szándékosan hagyták ki a tervből, hiszen európai országokba valószínűleg a jövőben is könnyedén eljuthatnak. Eredetileg tudatosan úgy tervezték meg az útvonalat, hogy mindenhova a turistaszezonon kívül, de még jó időben érjenek oda. Szeptember végén azonban esküvőre hivatalosak, így októberre tolták az indulás időpontját. Kanadában akkor már hideg lesz, így oda téli ruhákkal készülnek, amelyeket – úgy tervezik – amennyiben már nem lesz rájuk szükség, postán küldenek haza Magyarországra.

Különösebb turistalátványosságokat nem szemeltek ki, a karácsonyt a mexikói tengerparton fogják ünnepelni, a szilvesztert pedig Texasban töltik, a program Matyi egyik kedvenc humoristájának estje lesz. Dorottya az állam egy kisvárosában szeretne eltölteni egy hétvégét, hogy lássa, tényleg olyan-e a hangulata, mint a filmeken. És persze egy valódi countrybulitól sem zárkóznak el. Indiában egy aprócska faluban szállnak majd meg a Himalája lábánál, így a hegyen való túrázás is a terveik között szerepel. Ezeken kívül konkrét döntéseket még nem hoztak, mint mondják, azt tudják biztosan, hogy hol, hogyan maradjanak életben – és azt is, hogy miből. Aztán majd meglátják, hogyan alakul a világjárás, a továbbiakat illetően spontán fognak dönteni. Szállásokat és repülőjegyeket sem foglaltak még, ezeket az utazást megelőző egy hónappal tervezik véglegesíteni, és az sem kizárt, hogy az országok, városok és dátumok is módosulnak. A közösségi felületen közzétették, várják azok jelentkezését, akik hosszabb-rövidebb időre csatlakoznának hozzájuk – így adódott, hogy egy tíz éve nem látott ismerőssel külföldön fognak összefutni. Sőt: Dorottya egy rokona egyhavi szállást ajánlott fel számukra Szingapúrban, így az útvonalon máris változtattak. Emellett pedig továbbra is várják a csatlakozókat – hadd legyen még inkább életre szóló a kaland.