- A szomszéd nénitől vásároltuk meg a pajtát a családi házunk mögötti területen. Az épületet pályázati forrásból kezdtük felújítani, végül önerőből fejeztük be - meséli Timi, aki szomszédos településről, Hegyhátszentjakabról származik. Férje, Gábor viszont tősgyökeres őrimagyarósdi.

- A szüleim Hegyhátszentjakabon hosszú évek óta foglalkoznak bérsajtolással. Nagyüzemi gépekkel dolgoznak, így nincs mód arra, hogy ott bárki is végig nézze a tökmagsajtolás folyamatát. Ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk ezt a bemutatótermet - teszi hozzá Timi.

A pajta kívül is mutatós, belül vidéki hangulatot idéz: Szabóék a családból szedték össze a "díszítőelemeket". A szőtteseket, a kerámiákat és a bútorokat. Utóbbiak közül a konyhaszekrény igazán különleges darab. A falon falvédők, az egyiken a Házi áldás: Hol hit, ott szeretet. Egy másikon örök igazság olvasható, miszerint: Bármerre visz a sorsom útja, haza vágyom csendes kis falumba. Az enteriőr tehát kifogástalan, nyugodt szemlélődésre készteti az embert.

- A hidegen sajtolás műveletéről csak beszélünk a hozzánk betérőknek, de a melegen sajtolás teljes folyamatát be is tudjuk mutatni: ledaráljuk a tökmagot, utána sóval és forró vízzel összedagasztjuk, majd megpirítjuk, végül pedig préseljük. Ez nagyjából egy órát vesz igénybe, aztán jöhet a kóstolás. Tökmagkrémeket is készítünk, natúr, fokhagymás, bazsalikomos, borsos és oregánós ízben, ezeket kenyérre, pirítósra, tésztára, sajtok mellé vagy sült húsokra kenve is ajánlom - mondja Timi, aki falusi vendégasztalt is működtet, így gyakran süt például rétest: túrósat, tökös-mákosat és természetesen tökmagos-meggyest, ebbe darált tökmag kerül. A könnyeb munkafolyamatokba, Mira, a Szabó házaspár kislánya is besegít.

Meglepő, de igaz: nemrég egy vőlegényt hoztak el legénybúcsúján a barátai a bemutatóterembe, mert szereti a tökmagolajat, de még sohasem látta, hogyan készül. A minap tűzoltók csapata vendégeskedett a pajtában, hétvégén meg a kétszeres Kossuth-díjas zenész, Gryllus Vilmos ugrott be Timiékhez. Ki gondolná, hogy ilyen kicsi a világ.